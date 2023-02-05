Jonathan Ruque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Ruque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Ruque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Ruque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Ruque 22 Mayıs 2000 tarihinde Annecy şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Ruque Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUAD SPORT AGENCY yapmaktadır. Jonathan Ruque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Ruque'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Ruque Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Ruque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Ruque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Ruque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Annecy

Jonathan Ruque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Ruque şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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