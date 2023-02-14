Jonathan Sabbatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Sabbatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Sabbatini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Sabbatini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Sabbatini 31 Mart 1988 tarihinde Paysandù şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Maximiliano Sabbatini Perfecto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Sabbatini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Jonathan Sabbatini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 27 Ağu 2012 tarihinde katılmıştır. Jonathan Sabbatini'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Sabbatini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Sabbatini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonathan Sabbatini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Sabbatini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Virtus Lanciano

1 Temmuz 2009 yılında Chieti

27 Ağu 2012 yılında FC Lugano

Jonathan Sabbatini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Sabbatini şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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