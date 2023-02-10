Jonathan Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Sandoval 25 Haziran 1987 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Alexis Sandoval Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Sandoval Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Jonathan Sandoval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 10 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jonathan Sandoval'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında River Plate

1 Temmuz 2008 yılında Sud America

31 Aralık 2008 yılında River Plate

1 Ocak 2009 yılında Cerro Largo

31 Temmuz 2009 yılında River Plate

1 Ağu 2009 yılında Rentistas

31 Aralık 2009 yılında River Plate

24 Ocak 2011 yılında Wanderers

28 Temmuz 2013 yılında Peñarol

4 Ocak 2016 yılında Liverpool FC

10 Temmuz 2016 yılında Argentinos Jrs.

24 Ocak 2022 yılında CA Colón

11 Haziran 2022 yılında Argentinos Jrs.

12 Haziran 2022 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2022 yılında Argentinos Jrs.

Jonathan Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Sandoval şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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