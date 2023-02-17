Jonathan Scherzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Scherzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Scherzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Scherzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Scherzer 22 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Scherzer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Jonathan Scherzer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Scherzer'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Scherzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Scherzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Scherzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Scherzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında M'gladbach Alt.

1 Temmuz 2010 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2012 yılında TSV 1860 U19

20 Temmuz 2013 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Augsburg II

30 Ocak 2018 yılında Admira Wacker

27 Temmuz 2020 yılında Wolfsberger AC

Jonathan Scherzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Scherzer şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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