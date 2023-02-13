Jonathan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Silva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Silva 29 Haziran 1994 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Cristian Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Silva Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sergio Esayan yapmaktadır. Jonathan Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Silva'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/3jonathansilva

Jonathan Silvaboyu ve yaşı kaç

Jonathan Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Estudiantes

8 Ağu 2014 yılında Sporting CP

1 Ocak 2016 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2017 yılında Sporting CP

31 Ocak 2018 yılında Roma

30 Haziran 2018 yılında Sporting CP

27 Temmuz 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

31 Ağu 2021 yılında Getafe

26 Temmuz 2022 yılında Granada

30 Haziran 2023 yılında Getafe

Jonathan Silva kimdir

Jonathan Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Silva şuan Granada takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 24 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Silva nereli

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