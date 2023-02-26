Jonathan Sowah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Sowah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Sowah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Sowah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Sowah 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Sowah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Sowah'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Sowah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Sowah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Sowah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Sowah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2023 yılında Medeama

Jonathan Sowah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Sowah şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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