Jonathan Svedberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Svedberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Svedberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Svedberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Svedberg 22 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Svedberg Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Jonathan Svedberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jonathan Svedberg'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Svedberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Svedberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Svedberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Svedberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Halmstads BK

Jonathan Svedberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Svedberg şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Svedberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Astrio, Halmstads BK

İsveç U20 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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