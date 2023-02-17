Jonathan Syberg Tamimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Syberg Tamimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Syberg Tamimi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Syberg Tamimi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Syberg Tamimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Syberg Tamimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Syberg Tamimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Syberg Tamimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Syberg Tamimi 12 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ürdün,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da جوناثان تميمي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Syberg Tamimi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Thomas Andersson yapmaktadır. Jonathan Syberg Tamimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Syberg Tamimi'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Syberg Tamimiboyu ve yaşı kaç

Jonathan Syberg Tamimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Syberg Tamimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Syberg Tamimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Syberg Tamimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Hammarby

9 Mart 2015 yılında J-Södra IF

11 Şubat 2018 yılında GIF Sundsvall

30 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

11 Haziran 2020 yılında Mjällby AIF

18 Şubat 2021 yılında Degerfors

17 Şubat 2022 yılında Brage

Jonathan Syberg Tamimi kimdir

Jonathan Syberg Tamimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Syberg Tamimi şuan IK Brage takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hammarby IF (-2013)

Jonathan Syberg Tamimi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ürdün takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jonathan Syberg Tamimi nereli

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