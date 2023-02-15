Jonathan Torner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Torner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Torner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Torner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Torner 1 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Torner Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Torner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Torner'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Torner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Torner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jonathan Torner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Torner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Skövde U19

8 Ocak 2023 yılında Skövde AIK

Jonathan Torner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Torner şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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