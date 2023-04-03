Jonathan Vaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Vaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jonathan Vaal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Vaal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.