Jonathan Vaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Vaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Vaal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathan Vaal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathan Vaal 30 Kasım 2004 tarihinde Puebla de Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Manuel Vaal Rodríguez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathan Vaal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Vaal'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jonathan Vaal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathan Vaal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Tijuana U17
1 Temmuz 2022 yılında Tijuana U20
Jonathan Vaal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathan Vaal şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 182 numaralı formayı giymektedir.
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