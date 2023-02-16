Jonathan Varane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Varane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Varane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Varane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Varane 9 Eylül 2001 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa,Martinique uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Varane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jonathan Varane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Varane'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Varane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/jonathanvarane_/

Haberin Devamı

Jonathan Varane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Varane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Varane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Varane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında RC Lens U19

1 Temmuz 2020 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2021 yılında Lens

24 Ocak 2022 yılında Rodez AF

30 Haziran 2022 yılında Lens

24 Ağu 2022 yılında Sporting B

Jonathan Varane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Varane şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RC Lens (2007-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.