Jonathan Vervoort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Vervoort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Vervoort adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Vervoort Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Vervoort 13 Ağu 1993 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Vervoort Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Sport Management N.V. yapmaktadır. Jonathan Vervoort, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Vervoort'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Vervoort Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Vervoort isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Vervoort Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Vervoort futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Dender Alt.

1 Temmuz 2004 yılında Aalst Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2008 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2009 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2011 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2012 yılında RSC Anderlecht

31 Ağu 2012 yılında FC Eindhoven

30 Haziran 2013 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2013 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

30 Ekim 2015 yılında Nordsjaelland

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

4 Ağu 2017 yılında FCV Dender EH

31 Temmuz 2019 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2021 yılında RoPS

19 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Jonathan Vervoort Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Vervoort şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RSC Anderlecht (2001-2003), FC Dender EH (2003-2004), Eendracht Aalst (2004-2005), RSC Anderlecht (2005-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.