Jonathan Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Viera 21 Ekim 1989 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Viera Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Viera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cristovinho yapmaktadır. Jonathan Viera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 23 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Viera'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Viera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vierajonathan?lang=de

http://www.instagram.com/jonathanvieraramos21/

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Jonathan Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2012 yılında Valencia

30 Ağu 2013 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2014 yılında Valencia

1 Eylül 2014 yılında Standard Liège

1 Ocak 2015 yılında Las Palmas

30 Haziran 2015 yılında Standard Liège

15 Temmuz 2015 yılında Las Palmas

19 Şubat 2018 yılında BJ Guoan

2 Eylül 2019 yılında Las Palmas

31 Aralık 2019 yılında BJ Guoan

23 Ağu 2021 yılında Las Palmas

Jonathan Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Viera şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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