Jonathan Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Villagra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Villagra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Villagra 28 Mart 2001 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Gabriel Villagra Bustamante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Villagra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Jonathan Villagra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Villagra'nin Unión Española ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Villagra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Villagra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Villagra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Villagra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Unión Española

Jonathan Villagra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Villagra şuan Unión Española takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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