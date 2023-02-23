Jonathan Viscosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Viscosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Viscosi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Viscosi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Viscosi 18 Mart 1991 tarihinde Ottawa, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Joseph Viscosi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Viscosi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linus Jacobsson yapmaktadır. Jonathan Viscosi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Viscosi'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Viscosi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Viscosi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Viscosi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Viscosi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Carlton Town

1 Temmuz 2014 yılında Bishop's St.

19 Eylül 2014 yılında Brackley

16 Ocak 2015 yılında Chester

31 Temmuz 2015 yılında Southport

1 Ağustos 2016 yılında Oskarshamns AIK

19 Ocak 2017 yılında TPS

17 Ocak 2019 yılında San Antonio FC

8 Ocak 2020 yılında Sirius

13 Ocak 2021 yılında Dalkurd

18 Ocak 2023 yılında VPS

Jonathan Viscosi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Viscosi şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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