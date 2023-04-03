Jonathan Wensing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Wensing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Wensing adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathan Wensing Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathan Wensing 5 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathan Wensing Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Wensing, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Freiburg U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Wensing'nin SC Freiburg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jonathan Wensing Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathan Wensing futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Pr. Münster U17
1 Temmuz 2021 yılında Pr. Münster U19
1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg U19
Jonathan Wensing Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathan Wensing şuan SC Freiburg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?1. FC Oldenburg Ahaus, Eintracht Ahaus
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