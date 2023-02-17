Jonathan Witt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Witt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Witt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Witt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Witt 6 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Witt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Witt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Ağu 2011 tarihinde katılmıştır. Jonathan Witt'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Witt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Witt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Witt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Witt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Hilleröd F

Jonathan Witt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Witt şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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