Jonathan Zacaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Zacaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Zacaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Zacaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Zacaria 6 Şubat 1990 tarihinde Ramos Mejía şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Fabián Zacaría şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Zacaria Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Jonathan Zacaria, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Zacaria'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Zacaria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonyzacaria90/

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Jonathan Zacaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Zacaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Zacaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Zacaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2011 yılında Platense

30 Haziran 2012 yılında Almirante Brown

21 Temmuz 2013 yılında Quilmes

1 Temmuz 2015 yılında Palestino

30 Haziran 2016 yılında Quilmes

19 Temmuz 2016 yılında U. de Chile

16 Ekim 2020 yılında Aldosivi

1 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

Jonathan Zacaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Zacaria şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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