Jonel Desire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonel Desire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonel Desire kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonel Desire ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonel Desire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonel Desire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonel Desire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonel Desire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonel Desire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonel Desire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonel Desire 12 Şubat 1997 tarihinde Mirebalais şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Haiti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonel Desire Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 007 Agency yapmaktadır. Jonel Desire, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonel Desire'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonel Desire Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joneldesire18/?hl=ru

Jonel Desire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonel Desire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonel Desire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonel Desire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında AS Capoise

31 Aralık 2016 yılında Mirebalais

15 Mart 2017 yılında Real Monarchs

1 Ekim 2017 yılında AS Capoise

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Nisan 2018 yılında Mirebalais

3 Temmuz 2018 yılında Lori Vanadzor

30 Haziran 2019 yılında Mirebalais

31 Ağustos 2019 yılında Lori Vanadzor

8 Ağustos 2020 yılında FC Urartu

6 Temmuz 2022 yılında Olympiakos N.

11 Ocak 2023 yılında Pyunik Erivan

Jonel Desire kimdir

Jonel Desire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonel Desire şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Jonel Desire Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Haiti takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Haiti U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 11 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonel Desire nereli

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