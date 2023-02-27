Jong Beom Baek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Beom Baek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jong Beom Baek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jong Beom Baek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jong Beom Baek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Beom Baek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jong Beom Baek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Beom Baek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jong Beom Baek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jong Beom Baek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jong Beom Baek 21 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 백종범 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jong Beom Baek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jong Beom Baek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jong Beom Baek'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jong Beom Baek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b._.u._.m/

Jong Beom Baek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jong Beom Baek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jong Beom Baek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jong Beom Baek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Seoul Alt.

1 Ocak 2016 yılında FC Seoul U18

4 Ocak 2019 yılında FC Seoul

Jong Beom Baek kimdir

Jong Beom Baek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jong Beom Baek şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kang Jung-hoon FC (강정훈축구클럽, 2009-2010),
Daejeon Jungang Elementary School (대전중앙초등학교, 2012),
FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2013-2015),
FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2016-2018)

Jong Beom Baek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U17 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Jong Beom Baek nereli

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