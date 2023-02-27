Jong Eun Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Eun Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jong Eun Lim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jong Eun Lim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jong Eun Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Eun Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jong Eun Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Eun Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jong Eun Lim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jong Eun Lim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jong Eun Lim 18 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임종은 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jong Eun Lim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jong Eun Lim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jong Eun Lim'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jong Eun Lim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jong Eun Lim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Jong Eun Lim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jong Eun Lim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2009 yılında Ulsan Hyundai

1 Ocak 2012 yılında Seongnam Ilhwa

1 Ocak 2013 yılında Chunnam Dragons

1 Ocak 2016 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Ocak 2018 yılında Ulsan Hyundai

20 Haziran 2019 yılında Pocheon Citizen

13 Nisan 2021 yılında Ulsan Hyundai

Jong Eun Lim kimdir

Jong Eun Lim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jong Eun Lim şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Incheon Annam Elementary School (인천안남초등학교, 1997-2002),
Ulsan Hyundai U15 (울산현대중등학교, 2003-2005),
Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2006-2008)

Jong Eun Lim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U20 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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Jong Eun Lim nereli

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