Jong Hun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Hun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jong Hun Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jong Hun Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jong Hun Lee 21 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이종훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jong Hun Lee Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jong Hun Lee'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jong Hun Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jong Hun Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jong Hun Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jong Hun Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Daegu FC U18

7 Ocak 2021 yılında Daegu FC

Jong Hun Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jong Hun Lee şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jong Hun Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daegu FC U12 (대구FC U12, 2011-2013 / 대구신흥초등학교, 2014),Daegu FC U15 (율원중학교, 2015-2017),Daegu FC U18 (현풍고등학교, 2018-2020)

Güney Kore U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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