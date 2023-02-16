Jong Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Min Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jong Min Seo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jong Min Seo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jong Min Seo 9 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 서종민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jong Min Seo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jong Min Seo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jong Min Seo'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jong Min Seo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jm_seo10/

Jong Min Seo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jong Min Seo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jong Min Seo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jong Min Seo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında School Team SK

1 Ocak 2017 yılında Darmstadt Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2019 yılında Frankfurt U19

1 Temmuz 2021 yılında Dresden

7 Şubat 2022 yılında FC Wacker

30 Haziran 2022 yılında Dresden

Jong Min Seo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jong Min Seo şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Eintracht Frankfurt (2011-2014), Unknown Korean Middle School (2015-2016), SV Darmstadt 98 (2017-2018), Eintracht Frankfurt (2018-2021)

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