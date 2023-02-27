Jong Mu Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Mu Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jong Mu Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jong Mu Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jong Mu Han 2 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 한종무 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jong Mu Han Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jong Mu Han'nin Jeju United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jong Mu Han Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/j__mu_han/

Jong Mu Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jong Mu Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jong Mu Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jong Mu Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Jeju United U18

5 Ocak 2022 yılında Jeju United

Jong Mu Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jong Mu Han şuan Jeju United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daegu Hwawon Elementary School (대구화원초등학교, 2013-2015),Musan Middle School (무산중학교, 2016-2018),Jeju United U18 (제주유나이티드 U18, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.