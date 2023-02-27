Jong Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jong Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jong Sung Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jong Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jong Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jong Sung Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jong Sung Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jong Sung Lee 5 Ağustos 1992 tarihinde Dangjin, Chungnam şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이종성 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jong Sung Lee Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Jong Sung Lee'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jong Sung Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ljongsung16/

Jong Sung Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jong Sung Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jong Sung Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jong Sung Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında S.Bluewings U18

1 Ocak 2012 yılında Suwon Bluewings

1 Şubat 2012 yılında Sangju Sangmu

1 Aralık 2013 yılında Suwon Bluewings

1 Ocak 2015 yılında Daegu FC

31 Aralık 2015 yılında Suwon Bluewings

6 Ocak 2021 yılında Seongnam FC

31 Aralık 2021 yılında Suwon Bluewings

24 Ocak 2022 yılında Seongnam FC

13 Temmuz 2022 yılında Suwon Bluewings

Jong Sung Lee kimdir

Jong Sung Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jong Sung Lee şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gyeseong Elementary School (계성초등학교, 2003-2004),
Sinpyeong Middle School (신평중학교, 2005-2007),
Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2008-2010)

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Jong Sung Lee nereli

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