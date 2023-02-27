Jong Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jong Woo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jong Woo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jong Woo Kim 1 Ekim 1993 tarihinde Gwacheon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김종우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jong Woo Kim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Jong Woo Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jong Woo Kim'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jong Woo Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jjongwoo93/

Jong Woo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jong Woo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jong Woo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jong Woo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında S.Bluewings U18

1 Ocak 2012 yılında Sun Moon Uni.

1 Ocak 2015 yılında Suwon Bluewings

1 Nisan 2015 yılında Suwon FC

31 Aralık 2015 yılında Suwon Bluewings

6 Ocak 2021 yılında Gwangju FC

20 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers

Jong Woo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jong Woo Kim şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Namsung Elementary School (서울남성초등학교, 2003-2005),Seoul Mullae Middle School (서울문래중학교, 2006-2008),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2009-2011),Sun Moon University (선문대학교, 2012-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.