Jong Yun On kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Yun On Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jong Yun On adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jong Yun On Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jong Yun On 6 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 온종윤 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jong Yun On Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jong Yun On, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jong Yun On'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jong Yun On Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jong Yun On isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jong Yun On Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jong Yun On futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kwangwoon E.THS

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2022 yılında NK Dubrava ZG

Jong Yun On Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jong Yun On şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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