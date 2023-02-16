Jonh Wilquer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonh Wilquer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonh Wilquer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonh Wilquer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonh Wilquer 2 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jonh Wilquer Gonçalves Oliveira Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonh Wilquer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonh Wilquer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 17 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jonh Wilquer'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonh Wilquer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonh Wilquer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jonh Wilquer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonh Wilquer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2020 yılında Alagoinhas-BA

Jonh Wilquer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonh Wilquer şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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