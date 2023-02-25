Joni Balla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joni Balla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joni Balla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joni Balla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joni Balla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joni Balla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joni Balla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joni Balla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joni Balla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joni Balla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joni Balla 17 Kasım 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joni Balla Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joni Balla'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joni Balla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joni Balla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Joni Balla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joni Balla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2020 yılında KF Tirana U21

30 Ocak 2021 yılında Dinamo U21

30 Ağustos 2022 yılında KS Lushnja

Joni Balla kimdir

Joni Balla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joni Balla şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Dinamo Tiranë (2015-01/2019), KF Tiranë (01/2019-2020)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joni Balla nereli

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