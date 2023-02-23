Joni Makela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joni Makela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joni Makela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joni Makela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joni Makela 28 Eylül 1993 tarihinde Valkeakoski şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Joni Onni Kristian Mäkelä şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joni Makela Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonderland Sports yapmaktadır. Joni Makela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joni Makela'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joni Makela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joni Makela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joni Makela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joni Makela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında AC Oulu

1 Eylül 2011 yılında FC Santa

31 Aralık 2011 yılında AC Oulu

1 Ocak 2014 yılında FC KTP

1 Ocak 2015 yılında FC Haka

1 Ocak 2017 yılında KuPS

1 Ocak 2019 yılında Kokkolan PV

14 Şubat 2020 yılında Florö SK

10 Şubat 2022 yılında FC KTP

Joni Makela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joni Makela şuan FC KTP takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joni Makela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Oulun Luistinseura

Finlandiya U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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