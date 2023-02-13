Joni Montiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joni Montiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joni Montiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joni Montiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joni Montiel 3 Eylül 1998 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Montiel Caballero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joni Montiel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Joni Montiel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joni Montiel'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joni Montiel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jonimonty10

http://www.instagram.com/jonimonty10/

Joni Montiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joni Montiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joni Montiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joni Montiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Rayo B

1 Temmuz 2017 yılında Rayo Vallecano

30 Ocak 2018 yılında CD Toledo

30 Haziran 2018 yılında Rayo Vallecano

31 Ağu 2018 yılında Depor Fabril

30 Haziran 2019 yılında Rayo Vallecano

28 Temmuz 2021 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2022 yılında Rayo Vallecano

14 Temmuz 2022 yılında Levante

30 Haziran 2023 yılında Rayo Vallecano

Joni Montiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joni Montiel şuan Levante takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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