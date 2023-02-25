Joni Nurja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joni Nurja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joni Nurja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joni Nurja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joni Nurja 29 Kasım 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joni Nurja Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joni Nurja'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joni Nurja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joni Nurja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joni Nurja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joni Nurja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2019 yılında KF Tirana U19

19 Eylül 2020 yılında FK Bylis U19

31 Ocak 2021 yılında KF Turbina

1 Eylül 2021 yılında KF Butrinti

6 Temmuz 2022 yılında KS Besa

Joni Nurja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joni Nurja şuan KS Besa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC International Tiranë (2016-2019), KF Tiranë (2019-2020), FK Bylis Ballsh (2020-01/2021)

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