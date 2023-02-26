Jonnathan Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonnathan Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonnathan Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonnathan Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonnathan Bravo 8 Temmuz 1997 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jonnathan Ariel Bravo Sellán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonnathan Bravo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonnathan Bravo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jonnathan Bravo'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonnathan Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonnathan Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonnathan Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonnathan Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CD River Plate

13 Temmuz 2018 yılında Atl. Porteño

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2019 yılında Vargas Torres

3 Şubat 2020 yılında CD Santa Rita

1 Ağustos 2020 yılında Libertad FC

Jonnathan Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonnathan Bravo şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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