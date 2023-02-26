Jonnathan Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonnathan Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonnathan Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonnathan Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonnathan Mina 28 Mart 1995 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jonnathan Gabriel Mina Jara şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonnathan Mina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FranMa Scouting yapmaktadır. Jonnathan Mina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonnathan Mina'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonnathan Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonnathan Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonnathan Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonnathan Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cuenca B

19 Mayıs 2015 yılında Estrella Roja

31 Aralık 2015 yılında Cuenca B

22 Mart 2016 yılında Puerto Quito

7 Eylül 2016 yılında Kulüpsüz

23 Mayıs 2017 yılında San Francisco

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mayıs 2018 yılında San Francisco

1 Şubat 2019 yılında LDU de Loja

2 Ocak 2020 yılında Dep. Cuenca

4 Ocak 2021 yılında Uni. Católica

3 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

3 Ocak 2023 yılında Delfín SC

Jonnathan Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonnathan Mina şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.