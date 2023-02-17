Jonny Arriba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Arriba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonny Arriba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonny Arriba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonny Arriba 1 Kasım 2001 tarihinde Vall de Uxó şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Arriba Monroy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonny Arriba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hat-trick yapmaktadır. Jonny Arriba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Chaves futbol takımında oynamaktadır. GD Chaves takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonny Arriba'nin GD Chaves ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonny Arriba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonny Arriba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonny Arriba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonny Arriba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Roda U19

1 Temmuz 2019 yılında Villarr. Juv. A

24 Temmuz 2020 yılında CD Roda

1 Temmuz 2021 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2022 yılında Villarreal CF B

25 Temmuz 2022 yılında Chaves

30 Haziran 2023 yılında Villarreal CF B

Jonny Arriba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonny Arriba şuan GD Chaves takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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