Jonny Arriba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Arriba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonny Arriba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonny Arriba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jonny Arriba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Arriba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonny Arriba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonny Arriba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonny Arriba 1 Kasım 2001 tarihinde Vall de Uxó şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Arriba Monroy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonny Arriba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hat-trick yapmaktadır. Jonny Arriba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Chaves futbol takımında oynamaktadır. GD Chaves takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonny Arriba'nin GD Chaves ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonny Arribaboyu ve yaşı kaç

Jonny Arriba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonny Arriba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonny Arriba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonny Arriba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Roda U19

1 Temmuz 2019 yılında Villarr. Juv. A

24 Temmuz 2020 yılında CD Roda

1 Temmuz 2021 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2022 yılında Villarreal CF B

25 Temmuz 2022 yılında Chaves

30 Haziran 2023 yılında Villarreal CF B

Jonny Arriba kimdir

Jonny Arriba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonny Arriba şuan GD Chaves takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonny Arriba nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Simon Sharif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sharif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Sharif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sharif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kauan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kauan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kauan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kauan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gregers Arndal Lauritzen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregers Arndal Lauritzen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gregers Arndal Lauritzen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregers Arndal Lauritzen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları