Jonny Matteagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Matteagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonny Matteagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonny Matteagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonny Matteagi 23 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. İtalya,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Jonny Aimane Matteagi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonny Matteagi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jonny Matteagi'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jonny Matteagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonny Matteagi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında FC UNA Strassen
1 Temmuz 2019 yılında FC Izeg
30 Haziran 2021 yılında FC UNA Strassen
Jonny Matteagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonny Matteagi şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Red Star Merl-Belair (2009 - 2013)
FC Una Strassen (2013 - 2019)
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