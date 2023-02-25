Jonny Yull kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Yull Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonny Yull adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonny Yull Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonny Yull 5 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonny Yull Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonny Yull, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonny Yull'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonny Yull Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonny Yull isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonny Yull Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonny Yull futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Adelaide United

Jonny Yull Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonny Yull şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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