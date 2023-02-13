Jony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jony 9 Temmuz 1991 tarihinde Cangas de Narcea şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Rodríguez Menéndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jony Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jony, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jony'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jony Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jony2426

http://www.instagram.com/jonrodri23/

Jony Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Oviedo Juv. A

1 Temmuz 2008 yılında Barça U18

1 Temmuz 2009 yılında Barça U19

1 Temmuz 2010 yılında Oviedo Vetusta

1 Temmuz 2011 yılında Marino Luanco

1 Temmuz 2012 yılında Getafe CF B

31 Ocak 2013 yılında Real Avilés

2 Temmuz 2013 yılında Sporting B

1 Temmuz 2014 yılında Sporting Gijón

1 Temmuz 2016 yılında Málaga CF

12 Ocak 2018 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2018 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2018 yılında Alavés

30 Haziran 2019 yılında Málaga CF

22 Temmuz 2019 yılında Lazio

20 Eylül 2020 yılında Osasuna

30 Haziran 2021 yılında Lazio

30 Ocak 2022 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2022 yılında Lazio

28 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2023 yılında Lazio

Jony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jony şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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