Joo Chan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joo Chan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joo Chan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joo Chan Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joo Chan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joo Chan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joo Chan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joo Chan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joo Chan Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joo Chan Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joo Chan Kim 29 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김주찬 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joo Chan Kim Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joo Chan Kim'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joo Chan Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joo Chan Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Chung-Ang U. HS

1 Ocak 2022 yılında Suwon HS

1 Ocak 2023 yılında Suwon Bluewings

Joo Chan Kim kimdir

Joo Chan Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joo Chan Kim şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seryu Elementary School (세류초등학교, 2015-2016),
Chung-Ang University Middle School (중앙대학교 사범대학 부속중학교, 2017-2019),
Chung-Ang University High School (중앙대학교 사범대학 부속고등학교, 2020-2021),
Suwon High School (수원고등학교, 2022)

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Joo Chan Kim nereli

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