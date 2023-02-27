Joon Ho Bae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joon Ho Bae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joon Ho Bae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joon Ho Bae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joon Ho Bae 21 Ağustos 2003 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 배준호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joon Ho Bae Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joon Ho Bae, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joon Ho Bae'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joon Ho Bae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joon Ho Bae isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joon Ho Bae Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joon Ho Bae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında School Team SK

1 Ocak 2016 yılında Daeryun MS

1 Ocak 2019 yılında Cheonan Jeil HS

1 Ocak 2021 yılında Jinwee U18

1 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Joon Ho Bae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joon Ho Bae şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joon Ho Bae Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daegu FC U12 (대구FC U12, 2013 / 신흥초등학교, 2014),Daegu Banyawol Elementary School (대구반야월초등학교, 2015),Daeryun Middle School (대륜중학교, 2016-2018),Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2019-2020),Pyeongtaek Jinwi FC U18 (평택진위FC U18, 2021)

Güney Kore U20 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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