Joon Seob İm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joon Seob İm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joon Seob İm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joon Seob İm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joon Seob İm 22 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임준섭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joon Seob İm Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joon Seob İm'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joon Seob İm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joon Seob İm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joon Seob İm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joon Seob İm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Jeju United U18

1 Ocak 2022 yılında Jeju United

Joon Seob İm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joon Seob İm şuan Jeju United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Suwon MB U12 (수원MB U12, 2013-2015),Wonsam Middle School (원삼중학교, 2016-2018),Jeju United U18 (제주유나이티드 U18, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.