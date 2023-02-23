Joona Lohela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joona Lohela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joona Lohela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joona Lohela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joona Lohela 11 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joona Lohela Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Joona Lohela'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joona Lohela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joona Lohela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joona Lohela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joona Lohela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında JS Hercules

1 Ocak 2020 yılında OLS U19

12 Ağustos 2020 yılında AC Oulu

Joona Lohela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joona Lohela şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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