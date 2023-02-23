Joona Toivio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joona Toivio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joona Toivio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joona Toivio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joona Toivio 10 Mart 1988 tarihinde Sipoo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Joona Marko Aleksi Toivio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joona Toivio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joona Toivio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joona Toivio'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joona Toivio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joonatoivio/

Joona Toivio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joona Toivio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joona Toivio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joona Toivio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2007 yılında AZ Alkmaar U21

1 Ağustos 2008 yılında Telstar

31 Aralık 2009 yılında AZ Alkmaar U21

1 Ocak 2010 yılında Djurgården

13 Mart 2013 yılında Molde

1 Şubat 2018 yılında Termalica

6 Ağustos 2018 yılında Häcken

1 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

Joona Toivio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joona Toivio şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joona Toivio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HJK Helsinki, AZ Alkmaar

Finlandiya takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 78 maçta 3 gol atmıştır.

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