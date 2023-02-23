Joona Veteli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joona Veteli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joona Veteli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joona Veteli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joona Veteli 21 Nisan 1995 tarihinde Kemi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joona Veteli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Joona Veteli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joona Veteli'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joona Veteli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joona Veteli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joona Veteli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joona Veteli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında TP-47

1 Ocak 2015 yılında FF Jaro

1 Ocak 2016 yılında Kemi Kings

8 Ocak 2017 yılında Fredrikstad

1 Ocak 2020 yılında Ilves

1 Ocak 2022 yılında KuPS

Joona Veteli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joona Veteli şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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