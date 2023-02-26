Joonas Sild kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joonas Sild Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joonas Sild kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joonas Sild ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.