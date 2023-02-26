Joonas Sild kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joonas Sild Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joonas Sild adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joonas Sild Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joonas Sild 19 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joonas Sild Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joonas Sild'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Joonas Sild Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joonas Sild futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Pärnu JK
13 Ocak 2023 yılında Pärnu Vaprus
Joonas Sild Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joonas Sild şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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