Joonas Soomre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joonas Soomre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joonas Soomre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joonas Soomre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joonas Soomre 17 Mayıs 2000 tarihinde Märjamaa şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joonas Soomre Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joonas Soomre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joonas Soomre'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joonas Soomre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joonas Soomre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joonas Soomre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joonas Soomre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U21

19 Temmuz 2019 yılında Kuressaare

31 Aralık 2019 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2020 yılında Kuressaare

Joonas Soomre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joonas Soomre şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joonas Soomre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (-2015)

Estonya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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