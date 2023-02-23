Joonas Tamm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joonas Tamm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joonas Tamm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joonas Tamm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joonas Tamm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joonas Tamm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joonas Tamm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joonas Tamm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joonas Tamm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joonas Tamm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joonas Tamm 2 Şubat 1992 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joonas Tamm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Joonas Tamm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joonas Tamm'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joonas Tamm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joonas Tamm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Joonas Tamm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joonas Tamm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Viljandi U17

1 Ocak 2006 yılında Tulevik U19

1 Ocak 2008 yılında JK Viljandi

1 Ocak 2009 yılında FC Flora

1 Ağustos 2009 yılında Sampdoria U19

30 Haziran 2010 yılında FC Flora

1 Ocak 2011 yılında Norrköping

1 Temmuz 2011 yılında Sylvia

1 Kasım 2011 yılında Norrköping

9 Ağustos 2013 yılında Sylvia

1 Aralık 2013 yılında Norrköping

1 Ocak 2014 yılında Trelleborg

9 Şubat 2015 yılında JK Viljandi

1 Temmuz 2015 yılında FC Flora

31 Ocak 2018 yılında Sarpsborg 08

31 Aralık 2018 yılında FC Flora

8 Şubat 2019 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2019 yılında FC Flora

1 Ağustos 2019 yılında Lillestrøm

31 Aralık 2019 yılında FC Flora

24 Ocak 2020 yılında Desna

1 Temmuz 2021 yılında Vorskla Poltava

9 Mart 2022 yılında FC Flora

30 Haziran 2022 yılında Vorskla Poltava

11 Temmuz 2022 yılında FCSB

Joonas Tamm kimdir

Joonas Tamm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joonas Tamm şuan FCSB takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JK Viljandi Tulevik (2003-2007)

Joonas Tamm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 16 numaralı formasıyla 20 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 4 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Joonas Tamm nereli

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