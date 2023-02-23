Joonas Vahtera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joonas Vahtera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joonas Vahtera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joonas Vahtera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joonas Vahtera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joonas Vahtera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joonas Vahtera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joonas Vahtera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joonas Vahtera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joonas Vahtera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joonas Vahtera 6 Ocak 1996 tarihinde Vaasa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joonas Vahtera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTHONY FINNIGAN T/A PLAYERS yapmaktadır. Joonas Vahtera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joonas Vahtera'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joonas Vahtera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joonas Vahtera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Joonas Vahtera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joonas Vahtera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mayıs 2014 yılında Vaasa IFK

1 Ocak 2016 yılında VPS

1 Ocak 2019 yılında HJK Helsinki

31 Temmuz 2020 yılında RoPS

31 Aralık 2020 yılında HJK Helsinki

26 Ocak 2021 yılında VPS

Joonas Vahtera kimdir

Joonas Vahtera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joonas Vahtera şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Joonas Vahtera nereli

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