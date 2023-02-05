Jordan Adeoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Adeoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Adeoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Adeoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Adeoti 12 Mart 1989 tarihinde L'Union şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Benin,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Adeoti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini score agencies yapmaktadır. Jordan Adeoti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Adeoti'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Adeoti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joadeoti/

Jordan Adeoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Adeoti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jordan Adeoti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Adeoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında US Colomiers

1 Temmuz 2012 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2014 yılında SM Caen

1 Temmuz 2017 yılında AJ Auxerre

12 Ağu 2020 yılında Sarpsborg 08

12 Ocak 2021 yılında FC Annecy

5 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Jordan Adeoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Adeoti şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Jordan Adeoti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benin takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 1 gol atmıştır.

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