Jordan Amavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Amavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Amavi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Amavi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Amavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Amavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Amavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Amavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Amavi 9 Mart 1994 tarihinde Toulon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Kévin Amavi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Amavi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Classico yapmaktadır. Jordan Amavi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Amavi'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Amavi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JordanAmavi

http://www.instagram.com/misterr_jo/

Jordan Amaviboyu ve yaşı kaç

Jordan Amavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Amavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jordan Amavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Amavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2013 yılında OGC Nizza

18 Temmuz 2015 yılında Aston Villa

10 Ağu 2017 yılında Marsilya

30 Haziran 2018 yılında Aston Villa

1 Temmuz 2018 yılında Marsilya

5 Ocak 2022 yılında OGC Nizza

30 Haziran 2022 yılında Marsilya

1 Eylül 2022 yılında Getafe

30 Haziran 2023 yılında Marsilya

Jordan Amavi kimdir

Jordan Amavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Amavi şuan Getafe takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sporting Toulon Var (2001-2010), OGC Nice (2010-2013)

Jordan Amavi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U21 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Jordan Amavi nereli

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